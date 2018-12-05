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Потребительские кредиты ВУЗ-Банка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в ВУЗ-Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

1 потребительский кредит
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль от 17,00% до 1 000 000 7 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - 1 день
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Я знакома с этим банком несколько лет,как юридическое лицо. В филиале г. Шадринска по ул. Комсомольской персонал всегда приветливые, всегда все подскажут более выгодные те или иные... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обращалась в 4 банка за кредитом не хватало на покупку машину. Деньги нужны были срочно. Мне отказали, т.к. работаю у ИП. А в ВУЗ-банке по Пр.Победы 1а сделала заявку на кредит... Весь отзыв
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Кредитный калькулятор в ВУЗ-Банке
29 225

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