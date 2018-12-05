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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в ВУЗ-Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

1 потребительский кредит

Все просто Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль от 17,00% до 1 000 000 7 лет обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - 1 день

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.