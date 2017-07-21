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Потребительские кредиты Запсибкомбанка

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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Запсибкомбанке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

9 потребительских кредитов
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,50% до 1 500 000 6 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 13,50% до 400 000 7 лет 1 день
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,50% от 400 000 6 мес.
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,50% любая сумма 5 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 15,00% до 150 000 5 лет
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,40% до 2 000 000 2 года
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,40% до 1 500 000 2 года
  • обеспечение не требуется
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 12,00% до 5 000 000 7 лет
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности
Российский рубль 11,50% до 2 000 000 6 мес.
  • требуется обеспечение
  • требуется подтверждение дохода
  • срок рассмотрения заявки - до 4 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Оценка: 5 Не засчитана
Оформил кредит на 500 000 на 5 лет, что не неожиданно, так это клиентооринтированность специалиста по кредитованию. Средства доступны в день подписания договора на карту, выдача в... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Ну не знаю как у вас, что-то много плохого написано... Даже странно. Что касаемо моего случая, то только положительный, даже сказала бы прецедентный! Спасибо большое банку. С... Весь отзыв
Все отзывы
Кредитный калькулятор в Запсибкомбанке
58 078

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Запсибкомбанк кредит

Указанные на Банки.ру ставки по кредиту Запсибкомбанка действуют для новых клиентов банка, не относящихся к специальным категориям заемщиков, таким как зарплатные и корпоративные клиенты, вкладчики, клиенты с положительной кредитной историей. Для указанных категорий могут применяться льготные условия кредитования, в том числе пониженные процентные ставки. При выборе потребительского кредита в Запсибкомбанке следует учитывать, что разница в процентах обусловлена спецификой продукта. Например, ставка, устанавливаемая по экспресс-кредитам, а также займам, предоставляемым без справок о доходах либо по сокращенному пакету документов, как правило, несколько выше, чем по ссудам со стандартной процедурой рассмотрения заявки и полным пакетом документов. Также на размер процентной ставки влияет наличие обеспечения, страхования и ряд других параметров. Чтобы узнать размер ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, можно воспользоваться кредитным калькулятором в Интернете либо уточнить эти данные в колл-центре банка. Заявки на кредиты наличными принимаются в отделении Запсибкомбанка. Многие кредитные организации предусматривают возможность подачи онлайн-заявки на собственных сайтах, а также через портал Банки.ру. Чтобы взять целевой потребительский кредит, следует обратиться к менеджеру в точке продаж либо заполнить заявку в интернет-магазине или банковском офисе.

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