Потребительские кредиты Заубер Банкаизменить банк
Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Заубер Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн
3 потребительских кредита
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|20,50%
|до 299 000
|3 года
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|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|21,50%
|до 299 000
|3 года
|
|Валюта
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Особенности
|Российский рубль
|15,50%
|до 1 500 000
|7 лет
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.