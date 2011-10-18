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Выгодные процентные ставки по потребительским кредитам наличными в Заубер Банке, все предложения по кредитованию физических лиц, оформление заявки онлайн

3 потребительских кредита

Наличными лайт Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 20,50% до 299 000 3 года обеспечение не требуется

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 1 дня Наличными лайт без подтверждения дохода Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 21,50% до 299 000 3 года обеспечение не требуется

без подтверждения дохода

срок рассмотрения заявки - до 1 дня Под залог автомобиля Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Особенности Российский рубль 15,50% до 1 500 000 7 лет требуется обеспечение

требуется подтверждение дохода

срок рассмотрения заявки - до 1 дня

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.