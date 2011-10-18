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Курс армянского драма

Динамика курса армянского драма (AMD) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты армянского драма за сегодня и прогноз на завтра.

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AMD
13,64
рублей за 100 армянских драмов
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Динамика курса армянского драма, за 100 AMD

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Кросс-курсы армянского драма на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
CNY
UAH
GBP
CHF
JPY
100 AMD 0,20 0,18 77,35 1,39 5,55 0,16 0,21 22,77

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Буквенный код Цифровой код Символ
AMD 51 отсутствует

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Армения

Историческая справка

Армянский драм - официальная валюта Республики Армения. Банковский код - AMD. 1 драм равен 100 лумам, но денежные знаки номиналом ниже 10 драмов в настоящее время не используются. Банкноты в обращении: 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 1 000, 500, 100 и 50 драмов. Монеты: 500, 200, 100, 50, 20 и 10 драмов.

Лицевая сторона банкнот содержит портреты выдающихся деятелей, оборотная – изображения памятников архитектуры: на 50 драмах – выдающийся композитор Арам Хачатурян, на обороте – Театр оперы и балета в Ереване; на 100 - астрофизик Виктор Амбарцумян и Бюраканская обсерватория, а также изображение телескопа; на 500 - архитектор Александр Таманян и здание правительства; на 1 тыс. – армянский поэт начала XX века и революционер Егише Чаренц на фоне горы Арарат и запряженная в повозку лошадь на фоне старинного здания в Ереване; на 5 тыс. - писатель конца XIX – начала XX века Ованес Туманян и репродукция пейзажа Мартироса Сарьяна, художника XX столетия; на 10 тыс. – армянский писатель XX века Аветик Исаакян и вид на второй по величине город Армении Гюмри начала XX века; на 20 тыс. – Мартирос Сарьян и фрагмент его пейзажа «Армения»; на 50 тыс. - Эчмиадзинский кафедральный собор, главный храм Армянской апостольской церкви, и изображения Святого Григория, а также царя Трдата Великого, при котором страна приняла христианство в 300 веке н. э., на фоне горы Арарат и армянский каменный крест – хачкар - из монастыря Кечарис; на самой крупной купюре - 100 тыс. драмов - на лицевой стороне царь Абгар V, который, согласно легенде, переписывался с Иисусом Христом, а на обороте - апостол Фаддей, вручающий ему холст – нерукотворную икону.

На аверсе монет - государственный герб и надпись по кругу: «Центральный Банк Республики Армения». На реверсе указан номинал в национальном орнаменте.

Свое название армянский драм ведет от греческой драхмы. Первые упоминания о нем датируются 1199-1375 годами – так назывались серебряные монеты. Но национальной валютой он стал только в конце XX века.

Армения приняла решение выйти из состава СССР и объявить о своей независимости в результате референдума, проведенного в сентябре 1991 года. Однако Центральный банк республики был создан лишь двумя годами позже, в 1993-м. До этого на территории страны в обращении были советские рубли.

Самостоятельную жизнь Армения начала с тяжелых времен войны. В результате карабахского конфликта она оказалась в экономической блокаде со стороны Азербайджана и Турции, которая продолжается до сих пор. Стана испытывает постоянный острый дефицит в энергоносителях - нефти и газе.

В ноябре 1993 года прошла денежная реформа, при которой советские рубли обменивались на новые драмы по курсу 200 к 1.

С 1996-го ЦБ республики проводит политику свободно плавающего курса национальной валюты. До 2003 года высокий уровень инфляции постепенно обесценивал драм.

К началу XXI века в Армении наметился экономический рост. Страна показывала стабильные показатели +5%, а в 2005 году – +8% ВВП. С середины 2000-х и до начала мирового финансового кризиса прирост составлял до 10% в год.

В 2007 году частично была решена энергетическая проблема в результате строительства газопровода из Ирана.

Тем не менее в 2009-м произошел серьезный спад – более чем на 15%. С последствиями кризиса Армения борется до сих пор. В 2011 году журнал Forbes признал армянскую экономику одной из худших в мире, поставив ее на второе место после Мадагаскара.

По мнению экономистов, основные проблемы Армении, как и многих стран, созданных после распада СССР, – это высокий уровень коррупции и монополизм. В результате на весну 2012 года драм востребован в мировой финансовой системе ограниченно: объемы торговли с республикой недостаточно велики, а инвестиции в нее непривлекательны.

За первую половину 2018 года курс драма к российскому рублю вырос на 2,3409 руб. По состоянию на 24 августа 2018 года он стал равен - 14,1729.

Для путешественников обмен валют в Армении – не проблема. Частные обменники и банки работают в будни и по выходным дням. Чтобы найти максимально выгодный курс – придется походить по разным точкам. Разница, пусть незначительная, но будет.

Современные банки в Ереване предлагают конвертировать валюту прямо в банкомате – деньги даже снимать не придется. Но финансовая организация за услугу возьмет процент – он не маленький, поэтому такой способ обмена не выгоден для туриста.

Важно понимать, что покупательная способность драма ниже, чем рубля. Поэтому обменный курс всегда будет выгодным для визитера из России.

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