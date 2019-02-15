Вход
Поиск

Курсы валют БайкалИнвестБанка в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «БайкалИнвестБанк» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
ОГРН
1023800000124
Сайт
www.baikalinvestbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(499) 968-94-23
8 800 770-79-20
(3952) 25-88-00

Предложения БайкалИнвестБанка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
197 229

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться