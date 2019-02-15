Курсы валют банка Оранжевый в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Оранжевый» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|64,65
|68,65
|15.02.2019 20:53
|EUR
|1
|Евро
|73,00
|77,00
|15.02.2019 20:58
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48
- ОГРН
- 1023800000322
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-80-88 — единая справочная служба
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