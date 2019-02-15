Вход
Поиск

Курсы валют банка Оранжевый в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Оранжевый» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 64,65 68,65 15.02.2019 20:53
EUR 		1 Евро 73,00 77,00 15.02.2019 20:58
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48
ОГРН
1023800000322
Сайт
www.bankorange.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба

Предложения банка Оранжевый

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
40 974

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться