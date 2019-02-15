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Курсы валют Банка Реалист в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк Реалист (бывш. МПБ)» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,45 66,84 15.02.2019 20:54
EUR 		1 Евро 75,06 75,40 15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк Реалист»
Адрес
г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1
ОГРН
1027739259360
Сайт
www.mpbbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 787-72-27

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