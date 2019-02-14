Курсы валют банка «Зенит Сочи» в Сочиизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Зенит Сочи» на сегодня.
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Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в городе Сочи
- Телефоны
-
(862) 264-72-90(8622) 64-00-90
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