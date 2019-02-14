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Курсы валют банка «Зенит Сочи» в Сочи

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Зенит Сочи» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Зенит Сочи
66,60
67,30
75,10
75,90
Показать телефон
14.02.2019 17:33 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
Отделения и банкоматы
в городе Сочи
Отделения 6
Банкоматы 11
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Телефоны
(862) 264-72-90
(8622) 64-00-90

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