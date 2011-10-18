Курсы валют Банка «Санкт-Петербург» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк «Санкт-Петербург»» на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 228-33-95(495) 228-38-388 800 222-50-50 — единая справочная служба
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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