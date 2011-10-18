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Курсы валют Банка «Санкт-Петербург» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк «Санкт-Петербург»» на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 228-33-95
(495) 228-38-38
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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