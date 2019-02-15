Курсы валют Дальневосточного Банка в Владивостокеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Дальневосточный Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,15
|67,50
|15.02.2019 20:45
|EUR
|1
|Евро
|74,70
|75,95
|15.02.2019 20:45
|JPY
|100
|Японская иена
|59,80
|61,15
|15.02.2019 20:45
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- ОГРН
- 1022500000786
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 251-64-66(423) 251-64-238 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт
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- Кратко
- Подробно
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- Наличными без обеспечения на рефинансирование
- Под залог недвижимости
- Наличными без обеспечения
- Наличными с обеспечением , под залог
- Наличными с обеспечением на рефинансирование , под залог
- Наличными с обеспечением , под поручительство
- Наличными с обеспечением на рефинансирование , под поручительство
Вклады
Ипотека
Кредитные карты
Дебетовые карты
Автокредиты
- Автолайт на новый автомобиль
- Автолайт на новый автомобиль (без КАСКО)
- Автолайт на подержанный автомобиль
- Автолайт на подержанный автомобиль (без КАСКО)
- Премиум на новый автомобиль
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