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Курсы валют Дальневосточного Банка в Владивостоке

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Дальневосточный Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,15 67,50 15.02.2019 20:45
EUR 		1 Евро 74,70 75,95 15.02.2019 20:45
JPY 		100 Японская иена 59,80 61,15 15.02.2019 20:45
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
Адрес
Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
ОГРН
1022500000786
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 9
Банкоматы 58
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Телефоны
(423) 251-64-66
(423) 251-64-23
8 800 333-00-11 — единая справочная служба
8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт

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