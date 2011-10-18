Курсы валют банка «Екатеринбург» в Екатеринбургеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Екатеринбург» на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
- Адрес
- Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
- ОГРН
- 1026600000074
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 377-66-55
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