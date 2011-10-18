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Курсы валют банка «Екатеринбург» в Екатеринбурге

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Екатеринбург» на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
Адрес
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
ОГРН
1026600000074
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 2
Банкоматы 45
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Телефоны
(343) 377-66-55

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