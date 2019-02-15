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Курсы валют Эксперт Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Эксперт Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,60 67,60 15.02.2019 20:53
EUR 		1 Евро 74,20 76,20 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Трубная, д. 28, стр. 2
ОГРН
1025500001328
Сайт
www.expertbank.com
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5
Банкоматы 1
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Телефоны
8 800 333-31-31
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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