Курсы валют Эксперт Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Эксперт Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,60
|67,60
|15.02.2019 20:53
|EUR
|1
|Евро
|74,20
|76,20
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Трубная, д. 28, стр. 2
- ОГРН
- 1025500001328
- Сайт
- www.expertbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-31-318 800 333-11-50 — единая справочная служба
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