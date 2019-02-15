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Курсы валют банка «ФК Открытие» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк «ФК Открытие»» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 87
Банкоматы 292
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

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