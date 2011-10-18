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Курсы валют Форбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «ФорБанк» на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
ОГРН
1022200526061
Сайт
www.forbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 608-22-90
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97

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