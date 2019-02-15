Курсы валют Газнефтьбанка в Саратовеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Газнефтьбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,20
|67,20
|15.02.2019 20:47
|EUR
|1
|Евро
|75,00
|76,20
|15.02.2019 20:47
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
- Адрес
- г. Саратов, просп. 50 лет Октября, д. 118а
- ОГРН
- 1026400001870
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
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(8452) 30-69-93
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