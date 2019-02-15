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Курсы валют Газнефтьбанка в Саратове

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Газнефтьбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,20 67,20 15.02.2019 20:47
EUR 		1 Евро 75,00 76,20 15.02.2019 20:47
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
Адрес
г. Саратов, просп. 50 лет Октября, д. 118а
ОГРН
1026400001870
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(8452) 30-69-93

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