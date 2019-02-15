Вход
Поиск

Курсы валют Интерпрогрессбанка в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные Интерпрогрессбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,10 68,10 15.02.2019 20:55
EUR 		1 Евро 73,70 76,70 15.02.2019 20:55
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 83,40 87,40 15.02.2019 20:55
CHF 		1 Швейцарский франк 63,80 68,80 15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
г. Москва, ш. Старокаширское, д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 14
Банкоматы 28
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

Предложения Интерпрогрессбанка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
44 918

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться