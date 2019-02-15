Курсы валют Интерпрогрессбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Интерпрогрессбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,10
|68,10
|15.02.2019 20:55
|EUR
|1
|Евро
|73,70
|76,70
|15.02.2019 20:55
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|83,40
|87,40
|15.02.2019 20:55
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|63,80
|68,80
|15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- г. Москва, ш. Старокаширское, д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)
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-
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