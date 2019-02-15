Курсы валют Джей энд Ти Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Джей энд Ти Банк» на сегодня.
Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,00
|66,75
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|74,50
|75,70
|15.02.2019 20:52
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|85,00
|86,20
|15.02.2019 20:52
|CZK
|10
|Чешская крона
|28,01
|30,50
|15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
- Адрес
- г. Москва, наб. Кадашевская, д. 26
- ОГРН
- 1027739121651
- Сайт
- www.jtbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 662-45-45(495) 114-56-06
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