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Курсы валют Джей энд Ти Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Джей энд Ти Банк» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
г. Москва, наб. Кадашевская, д. 26
ОГРН
1027739121651
Сайт
www.jtbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

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