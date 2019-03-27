Курсы валют Кранбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Кранбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|64,01
|64,99
|27.03.2019 11:50
|EUR
|1
|Евро
|72,31
|73,19
|27.03.2019 11:50
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- г. Москва, пер. Большой Дровяной, д. 18
- ОГРН
- 1023700007407
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 915-45-438 800 100-50-04 — единая справочная служба
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