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Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления USD 1 Доллар США 64,01 64,99 27.03.2019 11:50 EUR 1 Евро 72,31 73,19 27.03.2019 11:50

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