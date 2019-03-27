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Курсы валют Кранбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Кранбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 64,01 64,99 27.03.2019 11:50
EUR 		1 Евро 72,31 73,19 27.03.2019 11:50
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
г. Москва, пер. Большой Дровяной, д. 18
ОГРН
1023700007407
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 915-45-43
8 800 100-50-04 — единая справочная служба

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