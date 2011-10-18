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Курсы валют Курскпромбанка в Курске

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Курскпромбанком на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ОГРН
1024600001458
Отделения и банкоматы
в городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-57-11
(4712) 52-00-15
(4712) 70-37-03

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