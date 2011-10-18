Курсы валют Курскпромбанка в Курскеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Курскпромбанком на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- ОГРН
- 1024600001458
- Отделения и банкоматы
-
в городе Курск
- Телефоны
-
(4712) 70-57-11(4712) 52-00-15(4712) 70-37-03
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Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
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