Курсы валют Московского Индустриального Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Московский Индустриальный Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,90
|67,25
|15.02.2019 20:56
|EUR
|1
|Евро
|74,40
|76,10
|15.02.2019 20:57
|CNY
|10
|Китайский юань
|93,75
|102,75
|15.02.2019 20:57
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|83,40
|87,40
|15.02.2019 20:56
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|64,60
|68,10
|15.02.2019 20:57
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- ОГРН
- 1027739179160
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 232-91-06(495) 956-65-868 800 100-74-74 — единая справочная служба
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