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Курсы валют Московского Индустриального Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Московский Индустриальный Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,90 67,25 15.02.2019 20:56
EUR 		1 Евро 74,40 76,10 15.02.2019 20:57
CNY 		10 Китайский юань 93,75 102,75 15.02.2019 20:57
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 83,40 87,40 15.02.2019 20:56
CHF 		1 Швейцарский франк 64,60 68,10 15.02.2019 20:57
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
ОГРН
1027739179160
Сайт
www.minbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27
Банкоматы 222
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Телефоны
(495) 232-91-06
(495) 956-65-86
8 800 100-74-74 — единая справочная служба

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