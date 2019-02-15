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Курсы валют Севастопольского Морского Банка в Севастополе

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Севастопольский Морской Банк» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
ОГРН
1149204013397
Сайт
www.morskoybank.com
Отделения и банкоматы
в городе Севастополь
Отделения 15
Банкоматы 19
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Телефоны
(8692) 53-90-30
(8692) 53-90-31
(978) 038-88-66
(692) 53-90-31

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