Курсы валют Московского Областного Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Московский Областной Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,70
|67,90
|15.02.2019 20:29
|EUR
|1
|Евро
|74,10
|76,30
|15.02.2019 20:50
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- ОГРН
- 1107711000022
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-14-15 — единая справочная служба
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