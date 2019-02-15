Вход
Поиск

Курсы валют Московского Областного Банка в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Московский Областной Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,70 67,90 15.02.2019 20:29
EUR 		1 Евро 74,10 76,30 15.02.2019 20:50
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
ОГРН
1107711000022
Сайт
www.mosoblbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 8
Банкоматы 13
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-14-15 — единая справочная служба

Предложения Московского Областного Банка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
41 371

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться