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Курсы валют Объединенного Банка Республики в Чебоксарах

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Объединенный Банк Республики» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 64,70 68,30 15.02.2019 20:46
EUR 		1 Евро 73,20 76,80 15.02.2019 18:23
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «КБ «Объединенный банк Республики»
Адрес
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25а
ОГРН
1022100000120
Отделения и банкоматы
в городе Чебоксары
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
(8352) 34-45-15

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