Курсы валют Объединенного Банка Республики в Чебоксарахизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Объединенный Банк Республики» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|64,70
|68,30
|15.02.2019 20:46
|EUR
|1
|Евро
|73,20
|76,80
|15.02.2019 18:23
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «КБ «Объединенный банк Республики»
- Адрес
- Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Коммунальная Слобода, д. 25а
- ОГРН
- 1022100000120
- Отделения и банкоматы
-
в городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 34-45-15
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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