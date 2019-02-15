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Курсы валют Первоуральскбанка в Первоуральске

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Первоуральскбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,21 67,39 15.02.2019 20:58
EUR 		1 Евро 74,67 75,92 15.02.2019 20:58
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
Адрес
Свердловская обл., г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
ОГРН
1026600001823
Сайт
www.pervbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Первоуральск
Отделения 4
Банкоматы 0
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Телефоны
8 804 333-94-97
(3439) 22-82-82

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