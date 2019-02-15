Курсы валют Первоуральскбанка в Первоуральскеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Первоуральскбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,21
|67,39
|15.02.2019 20:58
|EUR
|1
|Евро
|74,67
|75,92
|15.02.2019 20:58
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Первоуральский акционерный коммерческий банк»
- Адрес
- Свердловская обл., г. Первоуральск, просп. Ильича, д. 9 Б
- ОГРН
- 1026600001823
- Сайт
- www.pervbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Первоуральск
- Телефоны
-
8 804 333-94-97(3439) 22-82-82
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