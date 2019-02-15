Курсы валют Плюс Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Плюс Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|64,50
|68,50
|15.02.2019 20:48
|EUR
|1
|Евро
|73,00
|77,00
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
- Адрес
- г. Москва, пер. Известковый, д. 7, стр. 1
- ОГРН
- 1025500000624
- Сайт
- www.plus-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(499) 940-07-408 800 200-23-72 — единая справочная служба
Предложения Плюс Банка
- Кратко
- Подробно
Вклады
- Годовой Плюс (на карточный счет)
- Годовой Плюс (на счет до востребования)
- Годовой Плюс (с капитализацией)
- Максимальный 3 Плюс
- Максимальный 7 Плюс
- Максимальный 9 Плюс
- Растущий Плюс (на карточный счет )
- Растущий Плюс (на счет до востребования)
- Растущий Плюс (с капитализацией)
- Сезоннный Плюс (на карточный счет)
- Сезонный Плюс (на счет до востребования)
- Сезонный Плюс (с капитализацией)
- Стабильный Плюс (на карточный счет)
- Стабильный Плюс (на счет до востребования)
- Стабильный Плюс (с капитализацией)
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