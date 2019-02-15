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Курсы валют Плюс Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Плюс Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 64,50 68,50 15.02.2019 20:48
EUR 		1 Евро 73,00 77,00 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
г. Москва, пер. Известковый, д. 7, стр. 1
ОГРН
1025500000624
Сайт
www.plus-bank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(499) 940-07-40
8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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