Курсы валют РФИ Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «РФИ Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,90
|67,60
|15.02.2019 20:58
|EUR
|1
|Евро
|74,70
|76,20
|15.02.2019 20:58
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
- Адрес
- г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 4
- ОГРН
- 1027739051757
- Сайт
- www.rfibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 276-08-00 — единый справочный номер(499) 922-21-44
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