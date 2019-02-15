Вход
Поиск

Курсы валют РФИ Банка в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «РФИ Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,90 67,60 15.02.2019 20:58
EUR 		1 Евро 74,70 76,20 15.02.2019 20:58
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
Адрес
г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 4
ОГРН
1027739051757
Сайт
www.rfibank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 276-08-00 — единый справочный номер
(499) 922-21-44

Предложения РФИ Банка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
59 290

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться