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Курсы валют Росгосстрах Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Росгосстрах Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,25 67,95 15.02.2019 20:51
EUR 		1 Евро 73,90 76,65 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
ОГРН
1027739004809
Сайт
www.rgsbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11
Банкоматы 9
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Телефоны
(495) 925-80-60
(495) 925-80-80
8 800 700-40-40 — единая справочная служба

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