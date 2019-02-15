Курсы валют Росгосстрах Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Росгосстрах Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,25
|67,95
|15.02.2019 20:51
|EUR
|1
|Евро
|73,90
|76,65
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
- ОГРН
- 1027739004809
- Сайт
- www.rgsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
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(495) 925-80-60(495) 925-80-808 800 700-40-40 — единая справочная служба
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