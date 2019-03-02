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Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления USD 1 Доллар США 64,30 68,30 02.03.2019 03:35 EUR 1 Евро 73,05 77,05 02.03.2019 03:35

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