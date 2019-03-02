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Курсы валют Российского Национального Коммерческого Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «РНКБ» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 64,30 68,30 02.03.2019 03:35
EUR 		1 Евро 73,05 77,05 02.03.2019 03:35
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5
ОГРН
1027700381290
Сайт
www.rncb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
8 800 234-27-27

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