Курсы валют Российского Национального Коммерческого Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «РНКБ» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|64,30
|68,30
|02.03.2019 03:35
|EUR
|1
|Евро
|73,05
|77,05
|02.03.2019 03:35
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5
- ОГРН
- 1027700381290
- Сайт
- www.rncb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 234-27-27
Предложения Российского Национального Коммерческого Банка
- Кратко
- Подробно
Потребительские кредиты
Кредитные карты
Дебетовые карты
Кредиты для бизнеса
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
СМП БанкПредложение от банка, входящего в ТОП-30
Ставка 8,2% Срок 370 дней
24 126
Курсы валют в городах
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться