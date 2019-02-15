Курсы валют Эс-Би-Ай Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Эс-Би-Ай Банк» на сегодня.
Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
66,11
67,35
74,36
75,60
Показать телефон
15.02.2019 20:54
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,11
|67,35
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|74,36
|75,60
|15.02.2019 20:54
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|84,33
|87,15
|15.02.2019 20:51
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|65,00
|67,50
|15.02.2019 20:51
|JPY
|100
|Японская иена
|59,12
|62,13
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
- Адрес
- г. Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 2
- ОГРН
- 1037739028678
- Сайт
- sbibankllc.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 651-65-128 800 700 65 12 — единая справочная служба
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