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Курсы валют Эс-Би-Ай Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Эс-Би-Ай Банк» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
г. Москва, просп. Ленинградский, д. 72, корп. 2
ОГРН
1037739028678
Сайт
sbibankllc.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 651-65-12
8 800 700 65 12 — единая справочная служба

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