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Курсы валют СМП Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «СМП Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,60 67,70 15.02.2019 20:52
EUR 		1 Евро 74,20 76,30 15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
ОГРН
1097711000078
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27
Банкоматы 51
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Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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