Курсы валют СМП Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «СМП Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,60
|67,70
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|74,20
|76,30
|15.02.2019 20:53
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
- Адрес
- г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
- ОГРН
- 1097711000078
- Сайт
- www.smpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-25-55 — единая справочная служба8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт
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