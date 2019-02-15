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Курсы валют банка «Таврический» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Таврический» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Таврический - Московский филиал
еще 2 обменных пункта
66,25
66,95
74,75
75,50
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15.02.2019 20:49 
Таврический - ДО Ильинский
66,25
66,95
74,75
75,50
Показать телефон
15.02.2019 20:49 
Таврический - ДО Варшавский
66,25
66,95
74,75
75,50
Показать телефон
15.02.2019 20:49 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
г. Москва, ул. Щепкина, д. 29
ОГРН
1027800000315
Сайт
www.tavrich.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 234-20-90
(495) 234-20-93
8 800 775-57-12

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