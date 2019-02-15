Курсы валют банка «Таврический» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Таврический» на сегодня.
Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Таврический - Московский филиал
еще 2 обменных пункта свернуть
66,25
66,95
74,75
75,50
66,25
66,95
74,75
75,50
66,25
66,95
74,75
75,50
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,25
|66,95
|15.02.2019 20:44
|EUR
|1
|Евро
|74,75
|75,50
|15.02.2019 20:45
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- г. Москва, ул. Щепкина, д. 29
- ОГРН
- 1027800000315
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 234-20-90(495) 234-20-938 800 775-57-12
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