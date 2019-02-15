Вход
Поиск

Курсы валют Тексбанка в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные Тексбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,60 67,50 15.02.2019 20:47
EUR 		1 Евро 74,20 76,00 15.02.2019 20:47
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Тексбанк»
Адрес
г. Москва, просп. Олимпийский, д. 26, стр. 1
ОГРН
1020900001968
Сайт
www.texbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 648-00-48
(8782) 21-22-23

Предложения Тексбанка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
35 562

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться