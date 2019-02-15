Курсы валют Тексбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Тексбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,60
|67,50
|15.02.2019 20:47
|EUR
|1
|Евро
|74,20
|76,00
|15.02.2019 20:47
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Тексбанк»
- Адрес
- г. Москва, просп. Олимпийский, д. 26, стр. 1
- ОГРН
- 1020900001968
- Сайт
- www.texbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 648-00-48(8782) 21-22-23
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