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Курсы валют Восточного Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Восточный Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,90 67,30 15.02.2019 20:47
EUR 		1 Евро 74,40 75,80 15.02.2019 20:45
CNY 		10 Китайский юань 97,40 98,70 15.02.2019 20:45
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
г. Москва, пер. Гагаринский, д. 7, корп. 2
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
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