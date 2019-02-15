Курсы валют Восточного Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Восточный Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,90
|67,30
|15.02.2019 20:47
|EUR
|1
|Евро
|74,40
|75,80
|15.02.2019 20:45
|CNY
|10
|Китайский юань
|97,40
|98,70
|15.02.2019 20:45
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- г. Москва, пер. Гагаринский, д. 7, корп. 2
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
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