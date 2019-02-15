Курсы валют Вакобанка в Великих Лукахизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Вакобанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,50
|67,80
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|74,10
|76,40
|15.02.2019 20:51
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Вакобанк»
- Адрес
- Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Карла Либкнехта, д. 15
- ОГРН
- 1026000002160
- Отделения и банкоматы
-
в городе Великие Луки
- Телефоны
-
(81153) 5-20-38
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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