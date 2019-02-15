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Курсы валют Вакобанка в Великих Луках

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Вакобанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,50 67,80 15.02.2019 20:52
EUR 		1 Евро 74,10 76,40 15.02.2019 20:51
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Вакобанк»
Адрес
Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Карла Либкнехта, д. 15
ОГРН
1026000002160
Отделения и банкоматы
в городе Великие Луки
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(81153) 5-20-38

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