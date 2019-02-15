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Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления USD 1 Доллар США 65,50 67,80 15.02.2019 20:52 EUR 1 Евро 74,10 76,40 15.02.2019 20:51

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