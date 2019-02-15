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Курсы валют банка «Веста» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Веста» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Веста
66,25
66,84
75,01
75,70
Показать телефон
15.02.2019 20:55 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
Адрес
119071, г. Москва, просп. Ленинский, д. 15а
ОГРН
1026000001796
Сайт
www.ibv.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 2
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный
(495) 637-80-70 — для Московского региона
(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты

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