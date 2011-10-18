Курсы валют Витабанка в Санкт-Петербургеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Витабанком на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Витабанк»
- Адрес
- г. Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, д. 17, корп. 4в
- ОГРН
- 1027800000183
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 325-99-99
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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