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Курсы валют Вокбанка в Нижнем Новгороде

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Вокбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,20 67,30 15.02.2019 20:54
EUR 		1 Евро 74,80 76,00 15.02.2019 20:54
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
Адрес
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
ОГРН
1025200000528
Сайт
www.vocbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 3
Банкоматы 0
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Телефоны
8 800 250-22-99 — единая справочная служба

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