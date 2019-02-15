Курсы валют Вокбанка в Нижнем Новгородеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Вокбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,20
|67,30
|15.02.2019 20:54
|EUR
|1
|Евро
|74,80
|76,00
|15.02.2019 20:54
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
- Адрес
- г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
- ОГРН
- 1025200000528
- Сайт
- www.vocbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 250-22-99 — единая справочная служба
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