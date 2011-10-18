Курсы валют банка «Вологжанин» в Вологдеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Вологжанин» на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
- Адрес
- г. Вологда, ул. Козленская, д. 10
- ОГРН
- 1023500000655
- Отделения и банкоматы
-
в городе Вологда
- Телефоны
-
(8172) 21-18-52(8172) 72-82-65(8172) 21-18-19
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