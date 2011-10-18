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Курсы валют банка «Вологжанин» в Вологде

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Вологжанин» на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
г. Вологда, ул. Козленская, д. 10
ОГРН
1023500000655
Отделения и банкоматы
в городе Вологда
Отделения 9
Банкоматы 19
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Телефоны
(8172) 21-18-52
(8172) 72-82-65
(8172) 21-18-19

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