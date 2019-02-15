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Курсы валют банка «Возрождение» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк «Возрождение»» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 64,95 67,85 15.02.2019 20:57
EUR 		1 Евро 74,05 76,95 15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
г. Москва, пер. Лучников, д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 5
Банкоматы 9
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Телефоны
(495) 777-08-88
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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