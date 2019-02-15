Курсы валют банка «Возрождение» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Банк «Возрождение»» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|64,95
|67,85
|15.02.2019 20:57
|EUR
|1
|Евро
|74,05
|76,95
|15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- г. Москва, пер. Лучников, д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 777-08-888 800 755-00-05 — единая справочная служба
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