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Курсы валют Заубер Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Заубер Банк» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Заубер Банк - ОКВКУ № 8 «Павелецкая»
еще 5 обменных пунктов
66,31
66,99
74,76
75,39
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15.02.2019 20:54 
Заубер Банк - ОКВКУ №10 «Белорусская»
66,31
66,99
74,76
75,39
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15.02.2019 20:54 
Заубер Банк - ДО №2 «Московский»
66,31
66,99
74,76
75,39
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15.02.2019 20:54 
Заубер Банк - ДО №4 «Пресня»
66,31
66,99
74,76
75,39
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15.02.2019 20:54 
Заубер Банк - ОКВКУ №9 «Крылатское»
66,31
66,99
74,76
75,39
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15.02.2019 20:54 
Заубер Банк - ОКВКУ № 5 «Рижская»
66,31
66,99
74,76
75,39
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15.02.2019 20:54 
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 1
ОГРН
1020900001781
Сайт
www.sauberbank.com
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 7
Банкоматы 1
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 647-06-06
(495) 640-07-02
(495) 640-07-04
8 800 775-44-54
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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