Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления USD 1 Доллар США 1,00 99,00 15.02.2019 20:49 EUR 1 Евро 1,00 99,00 15.02.2019 20:49

Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.