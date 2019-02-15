Курсы валют Заубер Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Заубер Банк» на сегодня.
Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Заубер Банк - ОКВКУ № 8 «Павелецкая»
еще 5 обменных пунктов свернуть
66,31
66,99
74,76
75,39
66,31
66,99
74,76
75,39
66,31
66,99
74,76
75,39
66,31
66,99
74,76
75,39
66,31
66,99
74,76
75,39
66,31
66,99
74,76
75,39
Обменные пункты не найдены
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|1,00
|99,00
|15.02.2019 20:49
|EUR
|1
|Евро
|1,00
|99,00
|15.02.2019 20:49
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 1
- ОГРН
- 1020900001781
- Сайт
- www.sauberbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 647-06-06(495) 640-07-02(495) 640-07-048 800 775-44-54(812) 640-07-02(812) 640-07-04
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- Дилер
- Дилер (без ПВ)
- На новый автомобиль
- На новый автомобиль (без КАСКО)
- На новый автомобиль (без ПВ и КАСКО)
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- На подержанный автомобиль (без КАСКО)
- На подержанный автомобиль (без ПВ и КАСКО)
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