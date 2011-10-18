Болгарский лев – официальная валюта Болгарии. Банковский код - BGN. 1 лев равен 100 стотинкам. Номиналы действующих банкнот - 100, 50, 20, 10, 5 и 2 лева, монеты - 1 лев, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 стотинка.

На лицевой стороне 2 левов изображен cвятой Паисий Хилендарский, священник XVIII века, один из лидеров болгарского возрождения, автор книги «Славяноболгарская история», на обороте – фрагмент этой книги; на 5 левах – художник начала XX столетия Иван Милев Лавев и репродукция его работ; на 10 – ученый XIX века Петр Берон и астрономические приборы; на 20 – элементы архитектуры Народного банка Болгарии и само строение; на 50 – болгарский поэт конца XIX – начала XX века Пенчо Петков Славейков и его произведения; на 100 левах – писатель конца XIX века Алеко Константинов и фрагменты книг.

Монеты достоинством от 1 до 50 стотинок содержат на аверсе изображение Мадарского всадника – памятника раннего Средневековья и надпись «Болгария», на реверсе – номинал, слово «стотинка» и год выпуска. На биметаллической монете в 1 лев на лицевой стороне – святой Иван Рыльский, живший в IX веке, на обороте - надпись «1 лев» и год чеканки.

Впервые болгарский лев был выпущен в 1881 году, когда территория страны вышла из состава Османской империи и было создано новое государство.

Тогда курс лева был приравнен к одной из самых твердых валют того времени – французскому франку. Болгария входила в то время в так называемый Латинский валютный союз, который представлял собой первую попытку введения единого стандарта денежных единиц в Европе.

Однако из-за войн на Балканах в 1899-1906-м и в 1912 году обмен лева на золото приостановился.

До 1928 года в обращении были как золотые, так и серебряные левы. В 1928-м страна установила твердое соотношение: 1 лев приравняли к 10,86956 мг чистого золота.

Во время Второй мировой войны, когда Болгария оказалась оккупирована фашистской Германией, лев был привязан к рейхсмарке по курсу 32,75 к 1. Приход советских войск привел к тому, что 15 левов приравняли к 1 советскому рублю.

В октябре 1945 года обменный курс равнялся 120 левов за доллар США, в 1947-м – 147 левов. В это время реальной возможности свободного обмена уже не существовало.

Из-за высокой инфляции в 1952 году в стране была проведена денежная реформа. Официальный курс обмена составлял 100 к 1, но при этом изменения в валютной системе имели конфискационный характер: граждане могли в зависимости от суммы обменять свои сбережения в банке по курсу от 100 к 3 до 200 к 1. Изменения в цены товаров и услуг были внесены в значительно меньшем масштабе: 25 к 1.

Болгарское руководство постаралось привязать курс лева к доллару США по курсу 6,8 к 1, но уже к 1957 году соотношение опустилось до 9,52 к 1.

В 1962 году в стране вновь была проведена деноминация. Обменный курс составил 10 к 1. При этом лев окончательно перестал быть конвертируемой валютой. Официальный курс был установлен на уровне 1,17 лева за доллар для торговых операций. Уже в 1964 году обмен для туристов производился по курсу 2 лева за доллар. Тем не менее в последующие 30 лет болгарская нацвалюта демонстрировала относительную стабильность.

Распад советского блока, падение коммунистов и демократизация в Болгарии, как и во многих других странах, сопровождались высоким уровнем инфляции и девальвацией валюты. Лишь 1997 году лев удалось привязать к немецкой марке по курсу 1 000 к 1.

В 1999 году, когда появился евро, София провела денежную реформу. Старые левы были обменяны на новые в соотношении 1 000 к 1. С этого времени все выпускаемые деньги в обязательном порядке покрыты валютными резервами Народного банка Болгарии. Лев привязан к единой европейской валюте по курсу 1,95583 за евро.

Болгария должна была войти в еврозону в 2012 году, но начавшийся мировой финансовый кризис расстроил эти планы: на сегодняшний день страна не соответствует европейским критериям по уровню инфляции, и вопрос отложен до 2015 года.

Из-за того, что курс лева привязан к евро, болгарская валюта не используется на рынке Forex – для трейдеров операции с нею не имеют смысла. На лето 2018 года 1 лев можно было купить за 37.15-40.67 российского рубля.

Болгария может представлять интерес для инвесторов: до мирового финансового кризиса рост ее экономики составлял в среднем более 6% в год, руководство страны планомерно проводит курс на привлечение иностранного капитала, сохраняет низкие налоговые ставки для корпоративного сектора.

Валютное законодательство Болгарии имеет ряд особенностей. Для туристов ввоз и вывоз любой иностранной валюты не ограничен, но требуется оформление декларации. Существуют ограничения на вывоз болгарских левов. Для обратного обмена необходимо сохранять квитанции об обмене иностранной валюты на левы.