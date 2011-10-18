Белорусский рубль – официальная валюта Республики Беларусь. Банковский код - BYR. 1 белорусский рубль равен 100 копейкам, однако в настоящее время они не используются. Номиналы банкнот: 100 тыс., 50 тыс., 20 тыс., 10 тыс., 5 тыс., 1 тыс., 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 рубль. На начало 2012 года денежные знаки достоинством 50, 20, 10, 5, 2, и 1 рубль постепенно изымаются из обращения.

На лицевой стороне банкнот изображены памятники архитектуры, на оборотной – репродукции картин, памятники и интерьеры исторических зданий: 100 рублей - Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь и сцена из балета «Избранница» Евгения Глебова, 500 рублей - Республиканский дворец культуры профсоюзов в Минске и скульптуры, укрепленные на фронтоне этого здания, 1 тыс. - Национальный художественный музей и репродукция одной из картин его коллекции - «Цветы и фрукты» Ивана Хруцкого, белорусского художника XIX века, 5 тыс. - Дворец спорта в Минске и спорткомплекс «Раубичи», 10 тыс. - панорама и летний амфитеатр в Витебске, 20 тыс. - дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле и его отображение на картине Адама Идзковского, 50 тыс. - Мирский замок в Гродненской области и элементы его декорации, 100 тыс. - Несвижский замок и он же на картине художника XVIII века Наполеона Орды.

Свою историю белорусский рубль ведет со времени распада СССР в 1991 году. Первые национальные банкноты были выпущены в мае 1992-го, до этого в обращении находились советские рубли. Обмен производился в соотношении 1 к 10. Окончательный переход на новую валюту занял около двух лет.

Белорусские рубли первого выпуска имели на лицевой стороне изображения животных и назывались расчетными билетами. На рублевой банкноте был заяц, что привело к тому, что все белорусские деньги в народе называли «зайчиками».

В августе 1994 года Беларусь провела первую деноминацию национальной валюты в соотношении 1 к 10.

Республика, обретя самостоятельность, фактически не проводила экономические реформы. В результате этого уровень инфляции там не снижался многие годы. К 2000 году возникла необходимость провести еще одну деноминацию в соотношении 1 к 1 000 и выпустить в обращение новые денежные единицы – сегодняшние белорусские рубли.

В течение нескольких лет готовился к реализации план по объединению белорусской денежной системы с российской. Согласно подписанному в 1999 году Договору о создании Союзного государства, единая валюта должна была появиться к 1 января 2008 года, однако из-за экономических трудностей страны оказались не готовы к этому.

Белорусский рубль пережил серию девальваций. Первая произошла 2 января 2009 года, когда Национальный банк единовременно снизил его курс на 20%. Доллар стал стоить 2 650 белорусских рублей, а евро - 3 703.

2011 год в Беларуси прошел под знаком экономического кризиса. Причиной его принято считать повышение зарплат перед президентскими выборами, снижение конкурентоспособности экспортной продукции, высокие административные расходы государства. В результате обострившейся нехватки валюты Нацбанк был вынужден отпустить курс белорусского рубля, и он подешевел более чем вдвое. На начало 2012 года официальный обменный курс составил 8 160 рублей за доллар, 1 070 - за евро и 276 - за российский рубль.

Белорусский рубль не является свободно конвертируемой валютой. В ряде случаев, как это было в течение 2011 года, на его обмен могут вводиться административные ограничения. По состоянию на начало 2012 года из-за того, что официальный курс фактически зафиксирован Нацбанком на уровне, отличающемся от реального, в стране процветает черный рынок валюты.

Несмотря на тяжелую ситуацию, Беларусь имеет высокий экономический потенциал. Она считается одной из наиболее развитых республик бывшего СССР. На сегодняшний день страна сохраняет мощный комплекс обрабатывающих отраслей промышленности: авто- и тракторостроение, приборостроение, радиоэлектронику, производство бытовой техники, станкостроение. Многим известны такие бренды, как тракторы «Беларусь», холодильники «Атлант» и др. Развиты трикотажная, льняная, кожевенно-обувная, пищевая, лесная и деревообрабатывающая отрасли.

Таким образом, если когда-нибудь произойдет отказ от государственного курса на строительство рыночного социализма, официально провозглашенного Минском, экономика республики может стать хорошим объектом для инвестирования.

В июле 2016 года была проведена очередная деноминация национальной валюты, денежный номинал уменьшился на четыре ноля. Теперь в обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, 1 и 2 рубля.