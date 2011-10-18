Канадский доллар – официальная валюта Канады. Один канадский доллар равен 100 центам. Банковский код – CAD. Номиналы действующих банкнот: 100, 50, 20, 10 и 5 долларов. Монеты в обращении: 2 и 1 доллар, 50, 25, 10 и 5 центов.

С 2011 года Банк Канады постепенно вводил в обращение новые полимерные банкноты. На сегодняшний день в обороте практически не осталось бумажных купюр.

На полимерной банкноте номиналом 5 долларов изображен седьмой премьер-министр страны Вилфрид Лауриер. Сама купюра посвящена инновациям в области робототехники. На 10 долларах – первый премьер-министр Канады сэр Джон А. Макдональд и Канадская железная дорога. На 20 долларах – портрет королевы Великобритании Елизаветы II и мемориал в честь подвига канадских солдат в Первой мировой войне. На 50 долларах – Уильям Лайон Маккензи Кинг, десятый премьер-министр страны. Тематика банкноты – исследование Арктики. На 100 долларах – портрет восьмого премьер-министра сэра Роберта Лэйрда Бордена. Купюра посвящена инновациям в области медицины.

На аверсе канадских монет по традиции расположен портрет королевы Великобритании Елизаветы II. На реверсе 5 центов изображен североамериканский (канадский) бобр, 10 центов – парусная рыболовецкая шхуна, 25 центов – северный олень карибу, 50 центов – королевский герб Канады, 1 доллара – птица гагара, 2 долларов – полярный белый медведь.

Стоит отметить, что Банком Канады, из-за высоких затрат на изготовление монеты, было принято решение изъять в 2012 году полностью из обращения монеты в 1 цент, а также прекратить их выпуск. До 2012-го такая монета выпускалась, на ее реверсе изображался символ Канады – кленовый лист.

Исторически коренные народы Канады не имели денежного обращения – они обменивались товарами, за исключением отдельных племен, которые использовали в качестве денег медь.

С 60-х годов XVII века первыми колонистами стали французы, которые использовали французские монеты. Однако доставка денежных знаков была сопряжена с большими трудностями. Известно, что в 1685 году дефицит монет был настолько велик, что местные власти были вынуждены использовать игральные карты с соответствующими надписями на обороте в качестве платежного средства.

В начале XVIII века денежные суррогаты были выведены из обращения, и их место заняли монеты, имевшие хождение во Франции, – 1 су, 2 су и др. В 1763 году, согласно Парижскому соглашению, Канада перешла под юрисдикцию Великобритании. Борьба между метрополиями привела к тому, что на территории страны обращались как британские фунты, так и испанские монеты, именуемые долларами. Кроме того, во время войны 1812 года широкое обращение получили так называемые военные векселя, выпускавшиеся британским правительством.

После окончания боевых действий правительство Великобритании в полном объеме обменяло эти денежные знаки на золото, что способствовало росту доверия к бумажным платежным средствам у местного населения и развитию банковской системы.

С 1821 года начал свое развитие финансовый сектор. При этом банки получили возможность выпускать свои собственные деньги под гарантии имеющихся у них золотых запасов.

В 1841 году основной денежной единицей стал канадский фунт, который был приравнен к 4 долларам США. В то время существовало очевидное противоречие между стремлением Британской империи сохранить фунт в качестве международной валюты и экономической реальностью, при которой основным торговым партнером Канады являлись Соединенные Штаты.

Переход на канадский доллар был официально объявлен в 1858 году, однако еще несколько лет после этого различные районы страны использовали свои собственные денежные системы. В 1871 году парламент принял унифицированный закон о валюте, согласно которому канадский доллар стал единой денежной единицей для всей страны.

До 1933 года, с перерывом на время Первой мировой войны, Канада использовала золотой стандарт. В 1935 году был создан Банк Канады, который осуществил эмиссию канадского доллара.

С началом Второй мировой войны курс был зафиксирован на уровне 1,1 канадского доллара за 1 американский.

Впервые плавающий курс канадского доллара был объявлен в 1950 году, но в 1962-м страна вновь привязала свою валюту к доллару США: 1 канадский доллар был равен 1,925 американского доллара.

Окончательный переход на плавающий курс, когда цену валюты определяет спрос и предложение, состоялся в 1970-х годах. С этого периода до середины 1980-х канадский доллар укреплялся, и его наибольшее значение достигло приблизительно 0,65 канадского доллара за доллар США.

Определенное снижение котировок канадского доллара произошло в 1990-х годах, когда наблюдался технологический бум в Соединенных Штатах. Но к 2007 году он вновь окреп, и на весну 2012-го за 1 американский доллар можно было купить приблизительно 99 канадских центов.

Примечательно, что Банк Канады практически никогда не проводит валютных интервенций. Официально известно, что он оказывал влияние на котировки национальной валюты последний раз в 1998 году.

Канадский доллар стоил весной 2012 года около 29,5 российского рубля, летом 2014-го – 33,15.

Таким образом, канадский доллар – свободно конвертируемая валюта, на которую регулирующие органы оказывают минимум влияния. Он является одним из самых торгуемых инструментов на рынке Forex. На сегодняшний день канадская экономика – одна из самых сильных в мире. А национальная валюта страны может рассматриваться как одна из мировых резервных. Что касается поездок в Канаду, то ограничений на ввоз и вывоз наличной валюты не существует. Банковский сектор развит, практически везде можно расплачиваться банковскими картами.