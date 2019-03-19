Курсы валют в Адамовкеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Адамовке. Лучшие курсы валют в банках Адамовки на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Адамовки
|покупка
|продажа
|USD
|
64,67
рубля за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
73,36
рубля за евро
|
—
|
—
Для выбранной валюты нет данных
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