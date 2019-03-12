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Курс армянского драма в Карьере Известняке

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AMD
13,52
рублей за 100 армянских драмов
Нет данных о курсах обмена в банках Карьера Известняка
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