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Курсы валют в Андрее-Дмитриевском

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Андрее-Дмитриевском. Лучшие курсы валют в банках Андрее-Дмитриевского на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Андрее-Дмитриевского
покупка продажа
USD
65,84
рублей за доллар США
EUR
74,42
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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