Курсы валют в Асекеевеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Асекееве. Лучшие курсы валют в банках Асекеева на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Асекеева
|покупка
|продажа
|USD
|
64,28
рубля за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
72,94
рубля за евро
|
—
|
—
Для выбранной валюты нет данных
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