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Курсы валют в Белоусовке

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Белоусовке. Лучшие курсы валют в банках Белоусовки на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Белоусовки
покупка продажа
USD
64,28
рубля за доллар США
EUR
72,94
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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