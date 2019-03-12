Курсы валют в Березовкеизменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в Березовке. Лучшие курсы валют в банках Березовки на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Березовки
|покупка
|продажа
|USD
|
66,08
рублей за доллар США
|
—
|
—
|EUR
|
74,29
рубля за евро
|
—
|
—
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