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Курсы валют в Березовке

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в Березовке. Лучшие курсы валют в банках Березовки на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Березовки
покупка продажа
USD
65,84
рублей за доллар США
EUR
74,42
рубля за евро
Для выбранной валюты нет данных

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